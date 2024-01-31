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13:03, 31 января 2024Культура

Раскрыты причины прилета в Израиль только одного участника «Би-2»

МИД Израиля: Леву из «Би-2» вывезли из Таиланда из-за наличия второго паспорта

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Раскрыты причины, по которым из Таиланда вывезли только одного участника рок-группы «Би-2», вокалиста Леву (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД Израиля сообщили, что музыканта освободили из-под ареста в Бангкоке и дали возможность улететь в страну, так как он является единственным участником коллектива, который обладает израильским паспортом.

Ранее МИД Израиля подтвердил прибытие Левы из «Би-2» в страну. «Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме», — рассказали представители группы.

Накануне в консульском отделе посольства РФ в Таиланде заявили, что трое музыкантов «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию.

Туристическая полиция задержала участников группы 24 января сразу после выступления, состоявшегося на Пхукете. До этого коллектив дал концерт в Паттайе. Причиной ареста стало проведение выступлений без разрешения.

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      Анастасия Астахова
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