Сообщение об украинском флаге на здании в центре Донецка опровергли

В Донецке опровергли сообщение о флаге Украины на здании Народного Совета ДНР

Telegram-канал «Марiуполь.Спротив» опубликовал фотографию здания Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) в центре Донецка, на крыше которого установлен флаг Украины. Под снимком авторы канала написали, что в Донецке подняли украинский флаг. Однако в ДНР это сообщение опровергли.

Журналистка Алена Морозова в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором показала, что на самом деле на здании Народного Совета установлен российский флаг. «Сегодня граждане из соседнего не очень дружественного государства пост решили опубликовать, мол, в центре Донецка флаг украинский повесили. Вот стою и смотрю на прекрасный российский триколор, наш, красивый, самый лучший. В принципе тут другого флага-то и быть не может. Фотошоп — хорошая штука, но мечтать не вредно», — сказала она на видео.

Информация об украинском флаге на здании Народного Совета ДНР в Донецке распространилась в украинских Telegram-каналах. В частности, об этом написали УНИАН (около 830 тысяч подписчиков) и «Донбасс.Важно» (8,7 тысячи подписчиков).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».