Захарова отреагировала на дисквалификацию Валиевой

Мария Захарова назвала дисквалификацию Валиевой примером политизации спорта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит ТАСС.

Она назвала произошедшее очередным примером политизации спорта. «Еще одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одного из сильнейших представителей фигурного катания. Российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами права нашей спортсменки», — заявила Захарова.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила о наличии человека, который был соучастником или инициатором приема допинга спортсменкой. Она призвала к его уголовному наказанию.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го.