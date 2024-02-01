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17:50, 1 февраля 2024Культура

Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

Актера Дмитрия Певцова обвинили в призывах к агрессивной войне на Украине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Генпрокурор Украины предъявил заочные обвинения народному артисту РФ и депутату Госдумы Дмитрию Певцову. Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Актеру инкриминированы «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также [призывы] к агрессивной войне».

Отмечено, что в 2014 году артист поддержал воссоединение Крыма с Россией, а также одобрил начало специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, Певцов подчеркивал свое участие как политика при проведении голосования за признание независимости Луганской и Донецкой народный республик.

Ранее Певцов заявил, что президент Владимир Путин сделал страну сильнее и поспособствовал началу исчезновения монополярного мира.

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      Мария Рюрикова
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