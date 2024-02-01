«Надо бы как-то помочь». Путин высказался об уничтожающей свой автопром Германии

Путин заявил, что надо помочь уничтожающей свою автопромышленность Германии

Президент России Владимир Путин высказался о положении немецкой автомобильной промышленности.

На выставке «Россия» на ВДНХ, один из сопровождавших российского лидера рассказал ему историю о Николае Кристофари, первом клиенте сберегательных касс. Когда Кристофари путешествовал по Германии, у него сломались карманные часы. Он зашел починить их в мастерскую, в которой работал молодой Карл Бенц, создавший впоследствии первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания.

Рассказавший об этом пошутил, что «можно безапелляционно и не стесняясь заявить, что немецкий автопром начался с нас, мы спонсоры и инвесторы».

Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им Владимир Путин президент России

Для российского автопрома увидели второй шанс

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко указал, что, пойдя по пути кооперации с западными компаниями в сфере легкового автомобилестроения, россияне оказались заложниками ситуации и теперь вынуждены наверстывать упущенное.

[У нас] нет волшебной палочки. Надо возрождать автопром, раз есть такая возможность Вячеслав Тимченко сенатор

В декабре 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российский автопром получил второй шанс и в этот раз точно им воспользуется. По его словам, речь идет о «совместных производствах с китайскими партнерами», чья индустрия является сейчас одной из ведущих в мире, а сами партнеры «ведут себя очень корректно».

Министр объяснил, что покинувшие российский рынок западные производители не в первую очередь рассматривали возможность использования местной продукции, теперь же в стране возрождается отрасль автокомпонентов. «Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве — это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами», — обозначил Мантуров задачи отрасли.

В августе 2023 года Путин предложил, чтобы все чиновники России пересели на отечественные автомобили. По словам президента, использование продукции российского автопрома госслужащими позволит улучшить ее качество, поэтому закупок иностранных автомобилей быть не должно.

В России предложили развивать автопром по примеру СССР

19 января ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила создать специальную госкорпорацию, ответственную за развитие отечественной автомобильной промышленности, под условным названием «Росавто». Президент РоАД Алексей Подщеколдин предположил, что такая структура могла бы заняться планированием производства автомобилей и комплектующих, разрабатывать новые модели и технологии, а также распределять заказы между предприятиями. На уровень госкорпорации стоит отдать и подготовку кадров вместе с вопросами взаимодействия между собой участников отрасли. Эксперт сослался на пример Министерства автомобильной промышленности СССР, но добавил, что в нынешних условиях госкорпорации по сути имеют те же функции и полномочия, а изменения в правительстве провести сложнее.

В настоящее время ключевые аспекты развития автопрома в России прописаны в отраслевой стратегии за авторством Минпромторга. Документ утвержден в конце 2022 года. Он предполагает стимулирование производства и спроса за счет господдержки, чтобы в конечном итоге потребности рынка были удовлетворены за счет автомобилей, локализованных не менее чем на 80 процентов. Таким образом, предлагается добиться технологического суверенитета. Для этих целей, как отмечено в стратегии, вложить в автопром до 2035 года необходимо в общей сложности 2,7 триллиона рублей.