Власти заявили о втором шансе для автопрома России

Глава Минпромторга Мантуров заявил о втором шансе для российского автопрома

Российский автопром получил второй шанс и в этот раз точно им воспользуется. Об этом заявил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам представителя власти, речь идет о «совместных производствах с китайскими партнерами», чья индустрия является сейчас одной из ведущих в мире, а сами партнеры «ведут себя очень корректно».

Министр объяснил, что покинувшие российский рынок западные производители не в первую очередь рассматривали возможность использования местной продукции, теперь же в стране возрождается отрасль автокомпонентов. «Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве — это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами», — обозначил Мантуров задачи отрасли.

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, отвечая на критику «отверточной сборки» китайских машин под отечественными брендами, заявил об отсутствии у властей «волшебной палочки» для российского автопрома, отметив, что необходимо возрождать его, раз есть такая возможность.