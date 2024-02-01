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12:36, 1 февраля 2024Россия

Описаны разрушения после предполагаемого падения БПЛА на нефтезавод в Петербурге

После предполагаемого падения дрона в Петербурге повреждены цистерны нефтезавода
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В результате предполагаемого падения дрона на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Невский мазут» в Санкт-Петербурге разрушена семиметровая стена административного здания. Разрушения на нефтезаводе описал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, также осколками посечены кабины и выбиты стекла у припаркованных на заводе большегрузов Scania. Кроме того, повреждения получили цистерны для перевозки горюче-смазочных материалов, рабочая бытовка, трансформаторная будка и несколько металлических конструкций.

Журналисты также выяснили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был оснащен мощным шрапнельным снарядом с поражающим элементом около одного сантиметра в диаметре.

О том, что на НПЗ «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе Петербурга мог упасть беспилотник, стало известно утром 31 января. Предположительно, в 4:20 утра дрон был подбит в районе Колпина, однако смог продолжить полет и 30 минут спустя рухнул на территории предприятия. В сети также появились видео с грохотом в результате инцидента, который слышали жители нескольких районов города.

Власти Петербурга информацию о падении дрона не подтверждали. Губернатор Александр Беглов в своем комментарии заявил, что в Невском районе произошел инцидент на промышленной площадке.

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      Константин Лысяков
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