Отказ российских банков работать в новых регионах объяснили

Президент АРБ Тосунян объяснил отказ банков работать в новых регионах России

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян перечислил причины, по которым, с его точки зрения, кредитные организации отказываются работать в новых регионах страны — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва», специалист, в частности, обратил внимание на опасения банков из-за санкционных рисков.

«При заходе в определенные регионы санкционное давление может быть пропорциональным вашей активности», — сказал Тосунян. Также он связал невыход банков на новые рынки с перспективой непредвиденных затрат и кадрового дефицита.

По словам главы АРБ, «социальная стабильность, экономический уровень развития региона, перспективы такого развития, бизнес-среда» являются важными факторами, на которые организации ориентируются, принимая решения о расширении территории своей работы.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям и призвал их заходить в новые регионы страны. Он также призвал банки перестать бояться санкций против страны и подчеркнул, что «все уже случилось».