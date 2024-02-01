Рудковская раскритиковала Тутберидзе из-за дела Валиевой

Яна Рудковская раскритиковала комментарии Тутберидзе по делу о допинге Валиевой

Яна Рудковская, музыкальный продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковала в Telegram комментарии тренера Этери Тутберидзе по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой.

«Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка — это буквально "я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва". Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта?» — написала Рудковская.

По мнению продюсера, тренер должна была взять вину на себя, а не взваливать ее на фигуристку, в жизни которой произошла трагедия.

31 января Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Кроме того, тренер выразила сомнения в том, что фигуристку кто-то защищал на слушаниях, и назвала вердикт суда худшим.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Спортсменка вместе с партнерами по сборной России лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022. Другим участникам российской команды Международный союз конькобежцев присудил бронзовые медали.