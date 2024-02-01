В ЛНР рассказали об украинских ДРГ на краснолиманском направлении

Марочко: на краснолиманском направлении работает ДРГ из украинских радикалов

На краснолиманском направлении выявлена работа диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из украинских радикалов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе Червоной Дибровы и Кузьмино выявлена работа ДРГ, состоящей из украинских радикалов. Небольшие группы националистов из террористической группировки "Азов" работают в непосредственной близости с нашими позициями, ведут беспокоящий огонь для выявления наших огневых точек», — рассказал он.

По словам Марочко, в составе ДРГ также состоят женщины. Как минимум две из них являются операторами беспилотников.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в ближайшее время Россию ожидают хорошие известия с харьковского направления. По его словам, Вооруженные силы Украины перебрасывают туда свои резервы.