Экс-кандидат в президенты США нажился на неудачной кампании

Forbes: экс-кандидат в президенты США Рамасвами заработал на провальной кампании

Разбогатевший на биотехнологиях экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами за время неудачной кампании, в ходе которой он, в частности, призывал вывести страну из НАТО, а также справил нужду в прямом эфире, заработал более 100 миллионов долларов, приблизившись к тому, чтобы стать миллиардером. Об этом пишет Forbes.

За 11 месяцев предвыборной гонки, из которой он вышел 15 января, 38-летний Рамасвами увеличил свое состояние с 840 до 960 миллионов долларов, значительно окупив вложенные им в собственную предвыборную кампанию 17 миллионов долларов, отмечает издание.

Акции компании по разработке лекарств Roivant Sciences, которую пытавшийся выдвинуться в президенты от республиканцев и позиционирующий себя как консерватор Рамасвами основал в 2014 году (владеет 6,4 процента ее ценных бумаг) в середине января стоили на бирже по 10,86 доллара за единицу. Это на 25 процентов больше, чем в день, когда он объявил, что будет баллотироваться, что и позволило бизнесмену нажиться на несостоявшемся «походе на Белый дом».

Саму Roivant Рамасвами покинул в 2021 году, опубликовав книгу об «афере корпоративной Америки в области социальной справедливости». Год спустя он создал и до сих пор продолжает контролировать компанию Strive Asset Management, которая продает биржевые фонды розничным и институциональным инвесторам.

Не исключается, что Рамасвами может занять один из постов в команде Трампа в случае его победы на президентских выборах. Выступавший в ходе кампании со множеством экстравагантных заявлений бизнесмен, снимаясь с гонки, пообещал экс-главе государства полную поддержку. Трамп в ответ назвал его «фантастическим парнем».