Решение Байдена назвали помощью Путину

Сенатор Круз назвал решение Байдена по запрету экспорта СПГ помощью Путину

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в интервью Fox News назвал решение президента США Джо Байдена о запрете на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж помощью России.

«На прошлой неделе, что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю "субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена", он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов», — заявил сенатор.

По мнению Круза, решение Байдена является примером его слабости и лишает американцев рабочих мест и «помогает Путину».

26 января Джо Байден распорядился о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США, объяснив такой шаг ситуацией с климатическими изменениями. Тем не менее помощник президента США и национальный советник по вопросам климата Али Заиди заверил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять СПГ в Европу.