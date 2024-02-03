Трое пассажиров устроили пьяный дебош в самолете в Екатеринбург

Пассажиры устроили пьяный дебош в самолете в Екатеринбург и подрались по прилете

Трое пассажиров устроили пьяный дебош в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Об этом сообщает E1.ru.

Отмечается, что в течение всего пути мужчины шумели, курили и употребляли алкоголь. При этом, по словам других пассажиров, экипаж не предпринимал попыток усмирить нарушителей спокойствия. Кроме того, дебоширы подрались по прилете, когда ехали в автобусе до здания аэропорта «Кольцово».

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку данного инцидента. «По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства, а также законодательства об административных правонарушениях, бездействию сотрудников ЛО МВД России в аэропорту "Кольцово"», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее двух россиян, затеявших драку на борту самолета, оштрафовали на общую сумму более чем в полмиллиона рублей. Уточняется, что инцидент произошел в октябре 2023 года на рейсе из Иркутска в Москву.