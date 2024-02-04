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11:29, 4 февраля 2024Бывший СССР

В России прокомментировали удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Депутат Журова назвала удар ВСУ по Лисичанску очередным запугиванием

Фото: Администрация Лисичанска / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске — это очередное запугивание со стороны Киева, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она прокомментировала действия украинской армии.

«Тут не может быть никаких слов, кроме слов соболезнования. Украина опять запугивает, говорит о чем-то. Уж не знаю, что они пытаются сказать. Только мирные жители здесь при чем? На Украине же не скажут, что они перепутали пекарню с военным объектом», — отреагировала Журова.

Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

Первый заместитель председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Юрий Говтвин назвал действия ВСУ терактом.

По последним данным, число жертв удара возросло до 28 человек: из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок.

Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в ЛНР объявлен траур по жертвам обстрела.

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