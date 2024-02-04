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16:36, 4 февраля 2024Мир

В Польше ввели предупреждение для пилотов из-за возможных военных действий

В Польше ввели предупреждение для пилотов из-за возможных боевых действий
Варшава

Варшава. Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

В Польше ввели предупреждение для пилотов в связи с возможными боевыми действиями на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство аэронавигации.

«По просьбе военной стороны Польское агентство аэронавигации публикует Notam N604 / 2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC по 5 мая 2024 года 06:00 UTC», — говорится в сообщении.

На опубликованной карте можно заметить, что предупреждение вводится в части Польши, находящейся вдоль границ с Россией, Белоруссией и Украиной. Также зона затрагивает Варшаву.

Предупреждение связано с тем, что на этой территории могут быть незапланированные военные действия, которые связаны с безопасностью государства.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страны-соседи Украины (Румыния, Молдова, Словакия, Польша, Венгрия) фактически объявили Киеву полную блокаду, тем самым препятствуя ведению боевых действий против России.

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      Никита Абрамов
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