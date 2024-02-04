В сценарии учений США и Японии впервые указали Китай гипотетическим противником

Kyodo: США и Япония в сценарии учений впервые указали противником Китай

В сценарий совместных командно-штабных учений США и Японии «Keen Edge» впервые указан Китай в качестве гипотетического противника. Об этом сообщает Kyodo.

Как отмечает агентство, учения с использованием компьютерного моделирования имитируют начало конфликта в результате возможного вторжения Народно-освободительной армии Китая на Тайвань. При этом Vинистерство обороны Японии не разглашает детали сценария маневров в связи с законом о неразглашении гостайны.

В июле 2023 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что военные чиновники США и Японии работают над планом действий в случае возможного вторжения Китая на Тайвань уже более года. Собеседники издания указали, что Вашингтон хочет вовлечь Токио в противодействие Пекину.