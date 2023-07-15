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11:52, 15 июля 2023Мир

Стало известно о плане США вовлечь Японию в конфликт вокруг Тайваня

WSJ: США и Япония подготовили сценарии ответа на возможное вторжение Китая на Тайвань

Фото: Taiwan Ministry of National Defense / AP

Военные чиновники США и Японии работают над планом действий в случае возможного вторжения Китая на Тайвань уже более года, но пока неясно, примет ли Токио непосредственное участие в конфликте. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

Как стало известно, Вашингтон хочет вовлечь Токио в противодействие Пекину, но Япония не спешит давать конкретных обещаний. В частности, Соединенные Штаты призвали Японию рассмотреть возможность участия в «охоте за китайскими подводными лодками» близ Тайваня.

Отмечается, что США ждут от Японии «большей ясности». Как уточняют источники WSJ, Япония может предоставить американским военным топливо и прочие материалы. В Пентагоне рассказали, что США приветствуют интерес Японии к «расширению своей роли, миссий и возможностей», поскольку все это усилит сдерживание. Кроме того, у Вашингтона и Токио есть «совместные планы обороны».

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12 июля стало известно, что Китай направил наибольшее за последние месяцы число боевых самолетов в «чувствительные районы» вокруг Тайваня — 32 самолета пересекли срединную линию в Тайваньском проливе. Такой шаг последовал за визитами на остров законодателей США и Канады.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США, продавая оружие Тайваню, толкают его народ в пропасть катастрофы. Пекин призывает прекратить продажу оружия Тайваню, а также перестать осуществлять военное взаимодействие в любой форме.

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    Алина Гончарова
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