Информацию об остановке производства «Ланцетов» опровергли
1 февраля на сайте издания Forbes появилась информация, что украинская атака на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Московской области могла остановить производство барражирующих боеприпасов «Ланцет». Однако эту информацию опровергли.
Как сообщила пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа на своей странице во «ВКонтакте», причиной взрыва 9 августа стало нарушение технологического процесса, а не удар украинского БПЛА. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
В интервью ТАСС Глава ЗОМЗ Константин Перцев заявил, что происшествие не повлияет на исполнение гособоронзаказа. Завод не только восстановил производственные линии, но и продолжил свою работу.
Статистика портала Lostarmour показывает, что «Ланцеты» активно производятся и применяются в зоне СВО.
Публикация Forbes получила широкий охват в украинских СМИ.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»