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12:41, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Информацию об остановке производства «Ланцетов» опровергли

Данные об остановке производства «Ланцетов» опровергли
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

1 февраля на сайте издания Forbes появилась информация, что украинская атака на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Московской области могла остановить производство барражирующих боеприпасов «Ланцет». Однако эту информацию опровергли.

Как сообщила пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа на своей странице во «ВКонтакте», причиной взрыва 9 августа стало нарушение технологического процесса, а не удар украинского БПЛА. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В интервью ТАСС Глава ЗОМЗ Константин Перцев заявил, что происшествие не повлияет на исполнение гособоронзаказа. Завод не только восстановил производственные линии, но и продолжил свою работу.

Статистика портала Lostarmour показывает, что «Ланцеты» активно производятся и применяются в зоне СВО.

Публикация Forbes получила широкий охват в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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