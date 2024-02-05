На Западе рассказали о «сюрпризе» для России на годовщину СВО

Spiegel: ЕС хочет принять новый пакет санкций против России ближе к 24 февраля

Евросоюз (ЕС) намерен принять новый пакет санкций против России ближе к 24 февраля текущего года — второй годовщине с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в материале Der Spiegel.

По данным немецкого издания, ЕС планирует расширить санкционный список, включив в него более 200 физических и юридических лиц. Чтобы новые ограничения вступили в силу, их должны поддержать все 27 стран-участниц объединения.

Ранее президент России Владимир Путин призвал банки перестать бояться антироссийских санкций, подчеркнув, что «все уже случилось». Он также призвал крупные финансовые учреждения заходить в новые регионы страны.