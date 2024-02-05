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11:56, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор предложил обезличить блокировку сайтов

Роскомнадзор предложил закрыть доступ к требованиям по блокировке сайтов
СюжетСанкции против России:

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Роскомнадзор предложил закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по ограничению доступа к сайтам. На опубликованный на regulation.gov.ru проект приказа с предложением ведомства обезличить блокировку ресурсов обратил внимание «Коммерсантъ».

Изменения вносятся в порядок функционирования информационной системы взаимодействия, через которую операторы получают информацию о заблокированных сайтах. Регулятор предлагает убрать пункт, согласно которому у пользователей должна быть возможность проверять наличие требований Генпрокуратуры о необходимости удалить запрещенные материалы.

Роскомнадзор предложил исключить номер требования из реестра об ограничения доступа к ресурсам и запретить публиковать на «страницах-заглушках» основания.

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Речь идет об ограничении доступа к сайтам, которые распространяют призывы к беспорядкам, ложную информацию о Вооруженных силах России, предложения о финансировании Украины, призывы к введению санкций против РФ и контент нежелательных организаций.

Генеральную прокуратуру перестали упоминать в реестре еще с осени 2022 года, а введение ограничений против сайтов стало приписываться неназванному ведомству, отмечает «Ъ».

В октябре 2023 года Совет Федерации одобрил закон, позволяющий блокировать сайты, собирающие средства для Вооруженных сил Украины. Согласно ему, генеральный прокурор России и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор, чтобы оперативно блокировать сайты с подобными публикациями.

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      Олег Давыдов
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