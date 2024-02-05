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08:52, 5 февраля 2024Среда обитания

Россияне из регионов с дорогим жильем резко отвернулись от льготной ипотеки

РБК: в январе в Москве и Петербурге резко рухнул спрос на льготную ипотеку
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В январе 2024 года россияне из регионов с дорогим жильем резко отвернулись от льготной ипотеки на фоне ужесточения условий программы. Сильнее всего спрос рухнул в Москве и Санкт-Петербурге, пишет РБК.

Из статистики института развития «Дом.рф» следует, что в столице число заявок уменьшилось на 36,2 процента год к году, а в Петербурге — на 28,9 процента. Среди лидеров также оказался Краснодар, где число обращений снизилось на 16,6 процента. При этом в целом по России число заявок на льготную ипотеку под 8 процентов на новостройки выросло на 7 процентов за год, отмечают специалисты.

По данным Росстата, Москва и Петербург — регионы России с самым дорогим жильем. В третьем квартале 2023 года квадратный метр в новостройках двух столиц стоил 342,9 тысячи и 213,4 тысячи рублей соответственно. В Краснодарском крае «квадрат» тоже стоит дороже, чем в большинстве регионов — 131,2 тысячи рублей. Во многом это определяется стоимостью квартир в Сочи — около 446,9 тысячи рублей за квадратный метр.

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Эксперты считают, что аналогичные тенденции проявятся и в других регионах с высокими объемами выдачи ипотечных кредитов и большим населением. «Чем выше стоимость квадратного метра в регионе, тем менее доступной становится покупка новостройки по госпрограмме в силу увеличения размера первого взноса», — заявила генеральный директор агентства недвижимости VSN Group Яна Глазунова.

Специалисты прогнозируют, что спрос с льготной ипотеки под 8 процентов сместится в сторону семейной ипотеки — для этой программы власти не ужесточали условия выдачи.

Ранее эксперты предупредили, что средний срок выплаты ипотеки в России может увеличиться на пару лет. К этому могут привести негативные факторы, которые влияют на динамику цен. В том числе это комиссии банкам от застройщиков и инфляция, которая значительно снижает темпы частичного досрочного погашения ипотеки.

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      Нина Ташевская
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