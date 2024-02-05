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10:06, 5 февраля 2024Путешествия

Российские туристы стали чаще ездить за границу

ФСБ: в 2023 году россияне совершили 27 миллионов поездок за границу

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В 2023 году россияне совершили 27 миллионов поездок за границу — на 17 процентов больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Уточняется, что при подсчете погранслужба учитывала выезды с любыми целями: по работе, учебе и так далее. При этом с января по декабрь 2023-го именно туристических поездок было на 35 процентов больше, чем год назад, — 9,3 миллиона против 6,8 миллиона в 2022-м.

Чаще всего россияне посещали Абхазию (5,75 миллиона поездок), Турцию (5,62 миллиона) и Казахстан (2,94). В числе лидеров по числу визитов, учитывая все цели поездок, оказались ОАЭ (1,72 миллиона), Египет (1,28) и Грузия (1,11). Кроме того, примерно в пять раз вырос поток путешественников в Таиланд (1,06 миллиона поездок) и Китай (966 тысяч визитов).

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При этом количество поездок россиян в страны Европы за год сократилось на 26 процентов. Самой популярной страной осталась Финляндия, хотя поток посетителей заметно сократился после закрытия границы — с 873 до 594 тысяч визитов. Также россияне часто ездили в Эстонию (590 тысяч визитов), Литву (287 тысяч), Польшу (171) и Латвию (71,8).

Ранее Финляндия заявила о невозможности открыть пропускные пункты на границе с Россией. Страна также будет готовить средства для борьбы с нелегальным пересечением границы.

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      Мария Борисова
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