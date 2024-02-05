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12:31, 5 февраля 2024Спорт

Тарпищев призвал российскую теннисистку отказаться от сладостей

Тарпищев призвал теннисистку Шнайдер следить за формой и отказаться от сладостей
Диана Шнайдер

Диана Шнайдер. Фото: Ciro De Luca / Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о 19-летней Диане Шнайдер. Его слова приводит ТАСС.

«Шнайдер — талантливая теннисистка, ей есть куда расти в теннисном плане, но очень важно следить за формой. Ключевым для нее является вопрос питания, режима», — заявил Тарпищев и призвал спортсменку отказаться от сладостей.

4 февраля Шнайдер завоевала первый титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере. Россиянка стала победительницей турнира WTA-250 в тайском Хуахине. Благодаря этому она поднялась с 108-го на 73-е место в рейтинге WTA.

Ранее Тарпищев посоветовал ограничить сладости третьей ракетке мира Даниилу Медведеву. Он объяснил, что такие продукты могут вызывать судороги.

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      Дарья Коршунова
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