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05:45, 6 февраля 2024Культура

Бьянка раскрыла подробности нападения незнакомца с палкой

«Известия»: на Бьянку напал незнакомец с палкой
Бьянка

Бьянка. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) стала жертвой нападения незнакомца на улице. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Инцидент произошел вечером 2 февраля, когда артистка приехала на маникюр. По ее словам, незнакомец с палкой в руках дергал ее за руку и требовал сесть в его машину.

Певица начала кричать. «В этот момент вышла девочка, которая делает мне ногти, и начала помогать мне отбиваться», — рассказала звезда.

Когда Бьянка вернулась домой, она закрыла дверь на все замки и связалась с юристом, чтобы решить вопрос с подачей заявления в полицию. Правоохранители самостоятельно возбудили дело и опросили свидетелей.

Ранее 20-летняя российская блогерша Катя Адушкина рассказала о паранойе из-за нападения на нее. По словам блогерши, ей казалось, что каждый прохожий хочет причинить ей вред. «Я год ходила с охранником», — вспомнила она.

В ноябре 2023 году на 15-летнего рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) напали в центре Москвы.

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      Юлия Мискевич
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