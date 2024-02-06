Бьянка раскрыла подробности нападения незнакомца с палкой

«Известия»: на Бьянку напал незнакомец с палкой

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) стала жертвой нападения незнакомца на улице. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Инцидент произошел вечером 2 февраля, когда артистка приехала на маникюр. По ее словам, незнакомец с палкой в руках дергал ее за руку и требовал сесть в его машину.

Певица начала кричать. «В этот момент вышла девочка, которая делает мне ногти, и начала помогать мне отбиваться», — рассказала звезда.

Когда Бьянка вернулась домой, она закрыла дверь на все замки и связалась с юристом, чтобы решить вопрос с подачей заявления в полицию. Правоохранители самостоятельно возбудили дело и опросили свидетелей.

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