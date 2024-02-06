Экс-депутат Рады рассказал об ущербе Зеленскому из-за отставки Залужного

Экс-депутат Рады Килинкаров: отставка Залужного может нанести Зеленскому ущерб

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может нанести серьезный политический ущерб президенту Украины Владимиру Зеленскому, если главком откажется добровольно покинуть пост и его придется уволить. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, передает ТАСС.

«Что касается ситуации на линии фронта, я думаю, что она будет только ухудшаться. И политически Зеленский может проиграть в этой схватке с Залужным, потому что, уволив Залужного, именно уволив, а не добившись согласия Залужного уйти самому, он может получить очень серьезные политические последствия, если ситуация на фронте ухудшится», — рассказал он.

При этом бывший депутат отметил, что Залужного могут отправить в отставку уже в ближайшее время. В частности, он связал с этим визит в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, состоявшийся 1 февраля. По мнению Килинкарова, в ходе встречи обсуждался вопрос полного переформатирования правительства Украины, в котором заинтересован Вашингтон, а взамен Киеву пообещали разрешение на отставку главнокомандующего.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что решение об отставке Залужного не поможет Киеву вернуть территории и не изменит ситуацию на фронте.