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11:26, 6 февраля 2024Среда обитания

Крыши двух зданий унесло ветром в российском городе

Власти Краснодара: сильный ветер снес крыши двух зданий

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сильный ветер снес крыши двух зданий в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь с понедельника, 5 февраля, на вторник, 6 февраля. По данным властей, частично пострадали два здания — двухэтажный жилой дом в 1-м проезде Стасова и гостиница на Таманской улице. В администрации уточнили, что в доме проживает около 50 человек — расселять россиян не потребовалось.

Обломки крыши одного из зданий спасатели уже расчистили. Восстановлением кровли жилого дома займется управляющая компания «ГУК-Краснодар». Для работ на территории гостиницы также выехали спецслужбы, уточнили в администрации города.

Ранее ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома в Сочи. Вечером 23 декабря началось усиление ветра, пошел град. В результате были повалены деревья, а спасателям пришлось ликвидировать последствия удара стихии.

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      Нина Ташевская
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