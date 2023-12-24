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02:15, 24 декабря 2023Среда обитания

В российском регионе шторм частично сорвал крышу многоквартирного дома

МЧС Краснодарского края: в Сочи шторм частично сорвал крышу пятиэтажного дома

Фото: Unsplash.com

В Сочи шквалистый ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома, об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

В городе до 25 декабря действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 32 метров в секунду, в субботу утром начались ливни, которые продолжались в течение дня.

Вечером 23 декабря началось усиление ветра, пошел град. В Сочи повалены деревья, спасатели ликвидируют последствия удара стихии.

«Также поступила информация о том, что частично сорвана крыша в пятиэтажном доме», — рассказали в МЧС, отметив, что на место происшествия приехали сотрудники мэрии.

Население предупредили о непогоде. Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале призвал жителей оставаться дома в связи с сильным штормом, чтобы не подвергать себя опасности. Штормовой прогноз с ливнями и снегопадами действует до конца понедельника.

22 декабря Великобританию накрыл сильнейший шторм «Пиа». Порывы ветра со скоростью 185 километров в час срывали кровлю и переворачивали грузовики.

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      Марина Совина
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