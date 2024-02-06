Назвавший рядовым событием избиение 11-летней сироты российский мэр объяснился

Мэр Нижнего Тагила Пинаев объяснил излишними эмоциями слова об избиении девочки

Мэр Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев, назвавший рядовым событием избиение 11-летней сироты детьми мигрантов, объяснил свои слова излишней эмоциональностью. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Вызвавшая общественный резонанс фраза прозвучала на встрече Пинаева с детьми в рамках проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего». Там же мэр заявил, что под сообщением о происшествии в соцсетях было оставлено 290 комментариев с украинских аккаунтов.

В своем видеообращении Пинаев пояснил, что по сети разошлась часть его ответа на вопрос о страхе перед критикой, в котором он подчеркнул, что не принимает только критику, которая основана на слухах. А резонансную историю с избиением девочки и реакцию на нее в соцсетях он привел в качестве примера.

«Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким», — объяснил Пинаев.

Мэр добавил, что случай с избиением школьницы был у него на контроле с первого дня, однако он не давал ему правовую оценку, так как это компетенция следственных органов.

Ранее детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков, комментируя слова Пинаева, заявил, что ни один конфликт среди детей не может считаться рядовым и банальным. По его словам, в случае с избиением девочки в основе «лежит социально-педагогическая история».

О нападении детей мигрантов на 11-летнюю одноклассницу-сироту стало известно 7 января. В результате девочку госпитализировали с травмами живота и сотрясением мозга. При этом мать мальчиков снимала избиение на камеру. После поднявшегося резонанса заместитель начальника местного отдела полиции описал в соцсетях ситуацию как скандал, «раздутый из ничего». Когда его слова встретили негативную реакцию горожан, которые стали оставлять комментарии под записью, полицейский удалил опубликованное им сообщение.