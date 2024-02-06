Прокуратура прокомментировала нападение на российского фигуриста в метро

Прокуратура отменила решение возбудить уголовное дело после нападения на Дикиджи

ГУ МВД по Санкт-Петербургу прокомментировала нападение на российского фигуриста Владислава Дикикджи в метро. Об этом сообщает РБК.

Прокуратура отменила решение возбудить уголовное дело после нападения на Дикиджи. Отмечается, в случившемся не нашли состава преступления.

Инцидент произошел 2 февраля. Нападавшим оказался 61-летний сервисный инженер. МВД задержало подозреваемого и возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Спортсмен рассказал, что пожилой мужчина сначала тянул за его рюкзак, потом ударил его ногой по колену.

19-летний Дикиджи — серебряный призер чемпионата страны-2024. Также на его счету две победы на этапах Гран-при России.