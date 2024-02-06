СК занялся выяснением обстоятельств инцидента с самолетом в Саранске

Инцидент с выехавшим за пределы ВПП самолетом в Саранске проверяет СК

Обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом, выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, выясняют следователи. Об этом сообщает центральное управление на транспорте СК РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что по данному факту проводится проверка — по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее издание Sport24 писало, что на борту находились тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

В Росавиации сообщили, что аэропорт Саранска временно закрыт на прилет и вылет бортов.