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15:07, 6 февраля 2024Экономика

Еще в одной стране заявили о готовности поставлять яйца в Россию

Торговый атташе посольства Мохсен: Иран готов поставлять яйца в Россию

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Иранские экспортеры готовы поставлять куриные яйца в Россию. В этом сегменте открываются хорошие возможности для взаимодействия двух стран, заявил торговый атташе посольства исламской республики в РФ Рахими Мохсен. Его слова приводит «Прайм».

В то же время Россия, как уточнил представитель посольства, могла бы поставлять в Иран мясную продукцию. В исламской республике заинтересованы в подобном импорте. «Сейчас нам необходимо импортировать некоторые продукты, такие как мясо, белое мясо, красное мясо», — заключил Мохсен в кулуарах XIV Международного конгресса «Халяль».

В настоящее время ключевыми экспортерами пищевых куриных яиц в Россию являются Белоруссия, Азербайджан и Турция. С 1 по 26 января 2024 года турецкие поставщики отправили в РФ 2,2 миллиона штук, азербайджанские — 4,5 миллиона.

Главным же экспортером яиц стала Белоруссия, за этот период времени страна отправила в общей сложности 54 миллиона штук. К концу января Россия получила из-за границы суммарно 60,7 миллиона яиц.

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      Анатолий Акулов
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