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15:26, 6 февраля 2024Бывший СССР

В Казахстане назначили новых министров финансов и юстиции

Новыми министрами финансов и юстиции Казахстана назначили Такиева и Ескараева

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Казахстане назначили новых глав Министерства финансов и Министерства юстиции. О этом сообщает пресс-служба президента республики Касыма-Жомарта Токаева в Telegram.

«Указом Главы государства Такиев Мади Токешович назначен министром финансов Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Кроме того, главой Министерства юстиции Токаев назначил Ескараева Азамата Несипбаевича.

Ранее новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о необходимости принять решительные и оперативные меры, чтобы придать стране «новый экономический импульс».

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      Алевтина Запольская
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