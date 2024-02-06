В Казахстане назначили новых министров финансов и юстиции

Новыми министрами финансов и юстиции Казахстана назначили Такиева и Ескараева

В Казахстане назначили новых глав Министерства финансов и Министерства юстиции. О этом сообщает пресс-служба президента республики Касыма-Жомарта Токаева в Telegram.

«Указом Главы государства Такиев Мади Токешович назначен министром финансов Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Кроме того, главой Министерства юстиции Токаев назначил Ескараева Азамата Несипбаевича.

Ранее новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о необходимости принять решительные и оперативные меры, чтобы придать стране «новый экономический импульс».