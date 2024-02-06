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11:12, 6 февраля 2024Из жизни

Женщина обокрала мать из-за недостатка любви

В Индии женщина обокрала мать из-за ревности к младшей сестре

Фото: Prajna Amey / Unsplash

В Индии женщина обокрала дом матери и объяснила это недостатком любви с ее стороны и ревностью к младшей сестре. Об этом пишет Hindustan Times.

30 января жительница Дели обратилась в полицию. Она рассказала, что в ее дом пробралась злоумышленница в бурке и украла золотые и серебряные украшения, а также 25 тысяч рупий (около 28 тысяч рублей). Кража произошла около двух часов дня.

Полицейские не обнаружили следов взлома и пришли к выводу, что преступница открыла дверь ключом. После изучения записей с камер наблюдения в краже заподозрили старшую дочь пострадавшей.

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31-летнюю женщину задержали. Она призналась, что украла ключи от дома матери, когда та помогала ей готовиться к переезду. Бурка предназначалась для маскировки. Чтобы переодеться перед кражей, женщина зашла в общественный туалет.

Впоследствии злоумышленница объяснила свой поступок тем, что мать больше любит ее младшую сестру. Ревность в сочетании с финансовыми трудностями и толкнули ее на преступление.

Большая часть украденных украшений действительно принадлежала сестре. Подозреваемая позднее выразила раскаяние.

Ранее сообщалось, что житель Индии, уволенный из финансовой компании, обиделся и ограбил свой офис на крупную сумму. Мужчина и его сообщники, вооруженные игрушечным пистолетом и топором, проникли в здание и, угрожая присутствующим, забрали 2,1 миллиона рупий.

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      Антонина Черташ
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