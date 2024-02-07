В ЛДПР высказались об иске против движения в поддержку Фургала

В ЛДПР заявила о контроле неконструктивных сил над движением в поддержку Фургала

В ЛДПР заявили, что объединение в поддержку осужденного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала контролируют «неконструктивные силы». Так в пресс-службе партии прокомментировали «Ленте.ру» иск прокуратуры с требованием признать движение «Я/Мы Сергей Фургал» экстремистским и запретить его деятельность в России.

«Мы сожалеем, что контроль за движением "Я/Мы Сергей Фургал" захватили неконструктивные силы. ЛДПР не экстремисты и никогда ими не были», — высказались в ЛДПР.

7 февраля стало известно, что суд в Хабаровске рассмотрит ходатайство краевой прокуратуры о признании экстремистской организацией движения в поддержку бывшего губернатора края и члена ЛДПР Сергея Фургала. Заседание намечено на 22 февраля.

Сергей Фургал, который занимал пост главы Хабаровского края, был задержан в 2020 году по обвинению в причастности к заказным убийствам. Это вызвало массовые недовольства местных жителей и крупные несанкционированные акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. Они проходили под лозунгом «Я/Мы Сергей Фургал». В феврале 2023 года суд признал бывшего руководителя региона виновным и приговорил к 22 годам строго режима.

