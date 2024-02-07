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04:00, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Парень оригинально проучил нагрубившего ему продавца

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о своем друге, который оригинально проучил нагрубившего ему продавца. Многим комментаторам понравилось наказание, которое придумал молодой человек для своего обидчика.

По словам автора поста, недавно его друг наткнулся в интернете на объявление о продаже подержанной видеоигры и написал продавцу, что хочет купить ее. Однако парень, опубликовавший объявление, отказал ему в грубой форме.

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«Мой друг изучил соцсети этого парня и выяснил, что тот хотел купить книгу у другого продавца. Эта книга очень редкая и кажется, что этот парень очень хотел ее приобрести, он даже пошутил под постом о ее продаже, что если ее отдадут кому-то другому, то он узнает, где живет продавец, и забросает его дом яйцами», — рассказал пользователь.

Тогда друг автора поста придумал способ проучить продавца видеоигры. Он сам купил эту книгу, после чего отправил ее снимок обидчику. Рассказчик добавил, что в результате парень, продававший видеоигру, сильно разозлился.

«Потрясающе, он молодец», «Хорошая идея», — оценили комментаторы поступок друга пользователя. «Ваш друг мог бы купить книгу, а затем забросать дом продавца яйцами и обвинить во всем того, кто отказался продать видеоигру», — написал еще один участник обсуждения.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отомстила однокласснице, которая издевалась над ней. Ее способ мести впечатлил комментаторов: многие из них похвалили авторшу поста за изобретательность.

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      Олег Давыдов
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