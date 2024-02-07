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20:28, 7 февраля 2024Среда обитания

В центре Москвы выставили на торги квартиры дешевле пяти миллионов рублей

Власти Москвы выставили на торги три квартиры со стартовой ценой ниже 5 млн руб.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Москвы выставили на торги три квартиры в Центральном административном округе (ЦАО) со стартовой ценой ниже пяти миллионов рублей. Объявления опубликовали на инвестиционном портале столицы.

Начальная цена самого дешевого варианта — 4,26 миллиона рублей. От этой суммы будет стартовать аукцион по продаже жилья в районе Хамовники. Квартира площадью 19,9 квадратного метра находится в доме номер 3, строение 3 по Большому Афанасьевскому переулку.

Другие две квартиры расположены в Тверском районе столицы, в доме № 56/6 по 3-й Тверской-Ямской улице. Квартира с меньшей стартовой ценой — 4,34 миллиона рублей — находится на третьем этаже. Площадь жилья — 16,6 квадратного метра. Уточняется, что внутри выполнен косметический ремонт.

Площадь еще одного варианта чуть больше — 17,3 «квадрата». Для этой квартиры цена стартует с 4,97 миллиона рублей. Недвижимость находится на втором этаже и, в отличие от предыдущего объекта, требует ремонта.

В сентябре 2023 года в Москве выставили на продажу квартиру площадью 663,2 квадратного метра, которая занимает целый этаж дома в районе Коптево. Стартовая цена объекта — 75,35 миллиона рублей. Квартира расположена в кирпичной пятиэтажке 1955 года постройки по адресу 3-й Михалковский переулок, дом 15.

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      Нина Ташевская
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