Российские производители зерна обвинили США в угрозе голода

Российский зерновой союз: бедным странам угрожает голод из-за США

Российский зерновой союз (РЗС) обвинил руководство США в нарастающей угрозе голода в бедных странах. Такое мнение в беседе с «Известиями» озвучил президент организации производителей Аркадий Злочевский.

По его словам, американская инициатива о сокращении экспорта сельхозпродукции из России негативно отразится на международной продовольственной безопасности. Речь идет о законе No Russian Agricultural Act, принятом Палатой представителей США 12 января.

Глава РЗС напомнил, что Россия занимает ведущие позиции в мире по поставкам зерновых на мировые рынки, на РФ приходится пятая часть всего импорта этой продукции. Злочевский заявил, что действия США в первую очередь повлияют на финансовые инструменты, используемые покупателями российского зерна. Один из крупнейших импортеров, Египет, покупает зерно из России через государственную компанию, которая использует американские кредиты — это может послужить рычагом воздействия на страну, объяснил президент союза.

Он заявил, что проблемы с обеспечением продовольствием вызваны не дефицитом ресурсов, а низкой покупательной способностью ряда стран Африки и Ближнего Востока. Если эти государства не смогут покупать зерно в России, им придется переориентироваться на более дорогие поставки из Америки и Европы, что только усугубит проблемы, добавил Злочевский.

«Инициатива американских властей может серьезно ухудшить параметры международной продовольственной безопасности, поэтому РЗС будет рекомендовать регуляторам обращаться в международные организации», — подчеркнул глава РЗС. Среди них — ООН, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Международный совет по зерну и другие ведомства, добавил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов назвал анекдотом законопроект США No Russian Agricultural Act, направленный на снижение зависимости от российской сельскохозяйственной продукции. Парламентарий подчеркнул, что российским производителям есть куда направить излишки продукции, в первую очередь на внутренний рынок, что позволит снизить цены для потребителей.