В Кремле заявили о высоком интересе в США к интервью Путина Карлсону

Песков заявил, что высокий интерес в США к интервью Путина Карлсону неоспорим

Высокий интерес в США к интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону неоспорим. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Есть тенденция [в США], профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону, потому что там есть свой раскол по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. Они разделены очень жестко по критериям поддержки той или иной партии, одной из двух», — рассказал Песков.

По его словам, несмотря на отсутствие желания американских СМИ публиковать беседу журналиста с Путиным, высокий интерес к интервью неоспорим. «Со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью, мы в этом не сомневаемся», — добавил Песков.

Также представитель Кремля раскрыл подробности интервью главы государства Карлсону. Он сообщил, что американский журналист заранее не присылал вопросы Путину.

Интервью российского президента Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). Позднее разговор был опубликован на сайте Кремля.