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14:42, 9 февраля 2024Силовые структуры

На представителя «Комитета ингушской независимости» завели дело

СК возбудил дело на представителя «Комитета ингушской независимости» Гудиева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении представителя «Комитета ингушской независимости» (КИН) (включен Минюстом в реестр иноагентов) Ахмета Гудиева. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, Гудиев проходит обвиняемым по трем статьям. При этом номера статей пока не разглашаются. Следователи также планируют завести дела на остальных участников, среди которых Анзор Картоев, Магомед Ториев и Руслан Евлоев.

«Комитет ингушской независимости» базируется в Стамбуле и выступает за независимость Ингушетии. У организации есть свой устав, флаг и герб. 19 января КИН добавили в реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами.

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