Проблему с платежами между Россией и Турцией решить не удалось

РИА Новости: проблема с платежами между Россией и Турцией все еще не решена

Трудности с платежными переводами между Россией и Турцией, возникшие в январе, не устранены, турецкие экспортеры жалуются на то, что не могут решить проблему. Об этом со ссылкой на источник в банковском секторе в Анкаре сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства подтвердил, что в расчеты вмешивается санкционная политика администрации США, которая требует закрыть возможности для обхода санкций, в том числе поставок товаров западного производства, запрещенных ко ввозу в Россию. «Но есть понимание, что это может нанести серьезный урон торговым отношениям между Турцией и Россией», — заключил он.

До этого газета Ekonomim писала, что Министерство торговли Турции составило список компаний, у которых возникают проблемы в торговле с Россией, и принимает меры. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Москва и Анкара находятся в активном диалоге, чтобы устранить препятствия для расчетов.

С начала 2022 года Турция стала одним из главных транзитных направлений поставок товаров, которые запретили завозить в Россию напрямую. Однако осенью 2023 года США начали значительно активнее заниматься этим вопросом. В результате местные банки уже отказались от использования карт российской платежной системы «Мир» и постепенно разрывают корреспондентские отношения.

Аналогичная практика начала формироваться и в российско-китайских торговых отношениях. Один из самых удобных китайских банков для оплаты импорта в Россию Chouzhou Commercial Bank решил больше не обслуживать платежи в любых валютах и любой платежной системе. Также все дела прекращены с партнерами из Белоруссии.