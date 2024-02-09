Трое неизвестных похитили российского пенсионера и отрезали ему мочку уха

В Ленобласти задержали двоих армян, отрезавших мочку уха похищенному мужчине

В Ленинградской области полиция задержала двоих иностранцев по подозрению в похищении пенсионера в Бокситогорском районе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как писала «Фонтанка» ранее, 17 декабря трое злоумышленников похитили 57-летнего пенсионера из Пикалево и вывезли его в лес. Преступники требовали мужчину рассказать, где он хранит деньги. Правоохранители задержали двоих 25-летних мужчин, граждан Армении. О том, был ли задержан третий участник нападения, не сообщается. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в лесу фигуранты ранили пострадавшего ножом в бедро, а после отрезали мочку уха. Преступники отобрали у пенсионера 10 тысяч рублей, золотой перстень, телефон, ключи от квартиры и гаража. Затем один из преступников поехал обыскивать квартиру и гараж потерпевшего. После все трое сбежали.

Ранее сообщалось, что полицейские Костромы задержали 28-летнего пособника мошенников, похитившего более 1,7 миллиона рублей за два дня у семи обманутых пенсионеров.