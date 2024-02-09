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20:17, 9 февраля 2024Наука и техника

Япония запланировала ежегодно проводить 30 космических пусков

Япония к 2035-му запланировала ежегодно проводить 30 космических пусков

Фото: Kyodo / Reuters

Япония к 2035-му планирует ежегодно проводить 30 космических пусков, заявила министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы установили такую цель с учетом роста спроса как внутри страны, так и за рубежом. Мы хотим превратить космическую отрасль в область, которая сможет привлечь средства на мировом рынке», — сказала чиновник.

По ее оценке, к середине 2030-х ежегодно 10 пусков должно осуществлять Японское агентство аэрокосмических исследований, остальные 20 стартов будут приходиться на частный сектор.

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Ранее Kyodo со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне перешел в спящий режим до середины февраля.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.

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      Иван Потапов
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