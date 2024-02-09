Япония запустит спутник для изучения космического мусора

Astroscale Japan запустит спутник ADRAS-J для изучения космического мусора

Японская компания Astroscale Japan запустит демонстрационный спутник Active Debris Removal by Astroscale — Japan (ADRAS-J), предназначенный для изучения космического мусора. Об этом сообщается на сайте компании.

Космический аппарат на околоземную орбиту выведет ракета Electron компании Rocket Lab, пуск которой с площадки в Новой Зеландии запланирован на 18 февраля.

В задачи ADRAS-J входит сближение с отработавшей верхней ступенью ракеты H2A и фотографирование ее поверхности.

Ранее Kyodo со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне перешел в спящий режим до середины февраля.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.