Япония запустит спутник для изучения космического мусора
Японская компания Astroscale Japan запустит демонстрационный спутник Active Debris Removal by Astroscale — Japan (ADRAS-J), предназначенный для изучения космического мусора. Об этом сообщается на сайте компании.
Космический аппарат на околоземную орбиту выведет ракета Electron компании Rocket Lab, пуск которой с площадки в Новой Зеландии запланирован на 18 февраля.
В задачи ADRAS-J входит сближение с отработавшей верхней ступенью ракеты H2A и фотографирование ее поверхности.
Ранее Kyodo со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне перешел в спящий режим до середины февраля.
19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.