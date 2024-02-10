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13:17, 10 февраля 2024Забота о себе

Эндокринолог назвала продукты для борьбы с жиром на животе

Врач Янг советует есть на ужин сезонные корнеплоды для борьбы с жиром на животе

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Проблемы с лишним весом, а также жировыми отложениями в области живота, нередко связаны с кортизолом — гормоном, который организм вырабатывает в ответ на стресс. Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале объяснила, каким продукты нужно есть на ужин, чтобы решить эту проблему.

Янг рассказала, что кортизол оказывает влияние на углеводный обмен, что провоцирует повышение глюкозы, а затем инсулина. Именно по этой причине даже интенсивные занятия спортом могут быть бесполезны.

По словам Янг, кортизол вырабатывается в надпочечниках, которые не могут полноценно функционировать без углеводов. «Вырабатывается кортизол на голод, на гипогликемию. Поэтому, если вы часто в стрессе, трудно засыпаете или просыпаетесь по ночам, вам не подходят низкоуглеводные диеты», — пояснила она, указав, что пирожные, макароны и другие вредные углеводы тут не будут кстати.

В данной ситуации стоит обратить внимание на полезные углеводы. Например, сезонные корнеплоды, которые помогут избежать скачков кортизола и улучшить сон. Эксперт отмечает, что качество сна влияет не только на чувство бодрости, но и на вес. Также важно, чтобы блюда были сбалансированы по белкам, жирам и углеводам.

Вместо картофеля и макарон Янг советует употреблять на ужин рыбу, курицу, индейку, а в качестве гарнира выбрать тушеные овощи.

Ранее Екатерина Янг заявила, что вопреки расхожему мнению можно совмещать прием разных витаминов.

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      Екатерина Подвигина
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