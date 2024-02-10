Стало известно о подготовке украинских солдат спецназом США

Американский генерал Фентон: спецназ ВС США готовит ВСУ за пределами Украины

Глава Командования специальных операций (СОКОМ) ВС США генерал Брайан Фентон заявил, что спецназ ВС США участвует в подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

На встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) Фентон подчеркнул, что «безусловно, не на Украине» американский спецназ обучает военных ВСУ, а также оказывает им содействие. Он назвал обстановку в районе Крыма и вдоль переднего края самыми сложными условиями радиоэлектронной борьбы из тех, что видели американские специалисты.

«Для сил специальных операций [США] путешествие на Украине началось в 1994 году. Не в 2014 году или 2012 году. В 1994 году. В этом действительно и заключается наилучший метод работы американских сил специальных операций», — подчеркнул военный.

