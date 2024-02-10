Уникальные бронежилеты и методики реабилитации раненых. В РАН рассказали, как российская наука помогает военным на СВО

Глава РАН Красников заявил о создании уникальных бронежилетов для военных на СВО

Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РИА Новости рассказал о достижениях отечественных ученых в области защитных технологий для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также об успехах отечественной медицины в вопросах лечения и реабилитации раненых бойцов.

Он отметил, что научное сообщество в период СВО очень быстро разработало новые материалы, позволившие создать уникальные по защитным свойствам бронежилеты. Основной проблемой оказалось то, что к бронежилетам предъявляются крайне высокие требования, они должны при минимально возможном весе обеспечивать высокие показатели защиты от пуль и осколков.

Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех Геннадий Красников глава РАН

По словам Красникова, сложно назвать направление в области обороны и безопасности, в котором бы не участвовали академические ученые. Он подчеркнул, что среди генеральных технологов и руководителей приоритетных научных направлений в военно-промышленном комплексе почти половина специалистов является членами Академии наук.

Достижения отечественной медицины позволяют вернуть в строй 98 процентов раненых военных

Глава РАН рассказал, что современные достижения отечественной медицинской науки позволяют вернуть в строй почти 98 процентов раненых в ходе спецоперации бойцов.

Кроме того, врачам удается восстанавливать людей с тяжелыми ожогами до 70 процентов и реабилитировать 80 процентов военных, перенесших ампутации. Они возвращаются на поле боя и сами принимают решения, где им участвовать.

В СВО 98 процентов — идет возврат наших раненых бойцов опять на поле боя. Это выдающиеся цифры. У нас при правильной организации всего менее одного процента идет летального исхода для тех бойцов, которые были сразу же вынесены с поля боя. Это очень важно Геннадий Красников глава РАН

Красников отметил, что срок восстановления раненых сократился за счет появления новых материалов, позволяющих проводить генерацию костной ткани. Кроме того, сегодняшние методики дают возможность лечить людей при крайне высокой степени ожогового поражения.

Глава РАН подчеркнул, что вклад ученых в медицинское обеспечение российских военных, участвующих в спецоперации, является подвигом академических специалистов.

Ранее президент России Владимир Путин оценил работу военных медиков на СВО. Глава государства подчеркнул, что врачи в зоне боевых действий демонстрируют чудеса героизма и мужества.

РАН участвует в разработке подходов к военным конфликтам будущего

Красников сообщил, что РАН участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего.

По его словам, в ходе специальной военной операции постоянно совершенствуется новое оружие, методики и подходы.

И, конечно, очень важно отслеживать эти темпы. В том числе и смотреть, как будут в будущем развиваться боевые действия Геннадий Красников глава РАН

В настоящее время выполняется оборонная подпрограмма программы фундаментальных научных исследований на 2021-2030 годы, она была составлена совместно с силовыми структурами, генеральными конструкторами по военной технике, руководителями технологических направлений, добавил Красников.

Он отметил, что ученые понимают показатели, на которые должны выходить конечные изделия, Российская академия наук «находится в гуще всех этих событий».

8 февраля президент России Владимир Путин выступил на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН. Он поблагодарил Академию наук за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны. Глава государства также предложил удвоить выплаты академикам до 200 тысяч рублей по сравнению с 2023 годом.

