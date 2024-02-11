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22:13, 11 февраля 2024Мир

На выборах президента Финляндии подсчитали более половины голосов

Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии с 52,7 % голосов
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Lehtyikuva / Reuters

Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб лидирует во втором туре выборов президента после подсчета более половины голосов, следует из данных Министерства юстиции страны.

По его данным, после подсчета 58,3 процента голосов лидирует Стубб с 52,7 процента. Бывший экс-глава МИД, депутат парламента Пекка Хаависто получил 47,3 процента.

Второй тур президентских выборов в Финляндии начался в 9:00 по местному времени в воскресенье, 11 февраля. Согласно соцопросам, Стубб являлся бесспорным фаворитом предвыборной гонки.

Ранее Стубб заявил о готовности Хельсинки стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. В частности, он подчеркнул, что находится в хороших личных отношениях с главой МИД России Сергеем Лавровым и способен выстроить диалог с Москвой.

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      Марина Совина
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