Интерес к лире в России рухнул после отказа турецких банков от расчетов

«Ъ»: объем торгов турецкой лирой в январе упал в 4 раза по сравнению с декабрем

В январе объем торгов турецкой лирой на Мосбирже составил 13,9 миллиарда рублей, что почти в четыре раза меньше, чем в декабре прошлого года, хотя и в пять раз больше, чем год назад. О том, что интерес к лире рухнул, со ссылкой на данные площадки пишет «Коммерсантъ».

В январе объемы торгов иностранными валютами традиционно ниже (минус 22 процента, 4,9 триллиона рублей), чем в конце года, но причиной столь резкой динамики именно лиры стал отказ турецких банков от расчетов с компаниями из России. Это обстоятельство связано с ужесточением американских санкций в декабре.

При этом ситуация ухудшается. На прошлой неделе на Мосбирже купили лир всего на 2,34 миллиарда рублей, что в полтора раза меньше по сравнению с неделей ранее. Для остальных валют объем торгов вырос на 10 процентов, до 1,33 триллиона рублей.

Финансовый директор группы VIG Trans Анна Глазкова отмечает, что чаще всего платежи возвращаются российским компаниям с пометкой «в связи с внутренней политикой банка». В настоящее время предприниматели пытаются найти рабочие схемы перевода средств, но не слишком успешно, решить проблему не удается.

Расчеты в лирах стали расти в феврале прошлого года. В том месяце валюта заняла пятое место по объему торгов на Мосбирже. В начале второго полугодия торги дошли до 50 миллиардов рублей и в дальнейшем оставались на том же уровне, так что по итогам года турецкая валюта заняла четвертое место. Однако 22 декабря президент США Джо Байден разрешил американскому Минфину наказывать иностранные банки, нарушающие санкции против Москвы. В том числе речь идет об оплате поставок по параллельному импорту западных товаров, которые производители запрещают ввозить в Россию.

Участники рынка ожидают, что решение удастся найти во время поездки президента страны Владимира Путина в Турцию, однако сроки его пока не определены. Предполагалось, что визит состоится 12 февраля, но, по данным дипломатического источника РИА Новости в Анкаре, поездка перенесена на конец апреля — начало мая.

Ранее сообщалось, что Москва и Анкара обсуждают использование альтернативы SWIFT для проведения международных платежей, однако о продвижении в переговорах говорить не приходится.