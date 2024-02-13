Россиянин повредил форму участкового и пойдет под суд

В ЯНАО осудят мужчину, который повредил форму участкового

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который повредил форму приехавшему на вызов участковому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, 11 декабря 2023 года местная жительница позвонила в дежурную часть полиции и сообщили о ссоре с пьяным сожителем. На место прибыл участковый и потребовал от обвиняемого прекратить ругаться. Однако мужчина, понимая, что перед ним находится сотрудник правоохранительных органов, все равно применил к нему физическую силу и повредил его форму.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к одному году условно фанатку группы Zero People Наталью Артемову за драку с бойцом ОМОНа в клубе «Космонавт» 9 ноября 2023 года.