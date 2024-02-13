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11:59, 13 февраля 2024Мир

В России отреагировали на удержание Западом десятков тысяч тонн удобрений

Сенатор Карасин назвал удержание Западом удобрений РФ международным бандитизмом

Фото: encierro / Shutterstock / Fotodom

Удержание в портах Латвии, Эстонии и Бельгии свыше 96 тысяч тонн российских удобрений — это международный бандитизм, который становится все более характерным для западных стран, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы знаем, что они заморозили активы. Проценты с активов они вообще хотят отобрать у российских вкладчиков — и частных, и государственных. Сейчас эта новая эскалация напряженности в вопросе об удержании нашей собственности. Печально. Тревожно. Будем принимать меры», — отреагировал Карасин.

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Ранее директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что Запад продолжает незаконно удерживать свыше 96 тысяч тонн российских удобрений в портах Латвии, Эстонии и Бельгии. По его словам, разблокировка и передача удобрений осуществляются в рамках усилий по выполнению меморандума РоссияООН.

12 февраля Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Госдеп воодушевлен новыми действиями Евросоюза в отношении замороженных активов России. Политик добавил, что американская сторона приветствует любые действия, которые ЕС может предпринять, «чтобы использовать российские активы во благо украинцев».

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